Назван простой способ защититься от инфаркта и инсульта

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман назвал россиянам простой способ защититься от инфаркта и инсульта. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалист заявил, что уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний поможет чтение. Выпуск передачи доступен на Rutube.

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«Когда мы читаем, количество веществ, которые сужают сосуды, уменьшается, и сосуды расширяются, а расширение сосудов — это снижение артериального давления», — рассказал Гандельман. Он отметил, что регулярное чтение снижает риск инфаркта и инсульта.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что чтение также может защитить от деменции и болезни Альцгеймера. Он посоветовал россиянам читать минимум шесть раз в неделю по полчаса в день.

Ранее Гандельман в программе «Жить здорово!» ответил на вопрос о связи бородавок и жаб. Врач сообщил, что взаимодействие с земноводными не приводит к появлению бородавок.