В Подмосковье врачи спасли 16-летную девушку с инсультом

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 16-летнюю девушку, экстренно поступившую в медучреждение с признаками геморрагического инсульта. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Проведенное обследование выявило кровоизлияние в мозг из-за лопнувшего сосуда и артериовенозную мальформацию сосудов головного мозга", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что при такой патологии вены и артерии небольшого диаметра, переплетаясь друг с другом, образуют "сосудистый клубок". В нем и произошел разрыв сосуда. Патология опасна тем, что может вызвать повреждение клеток мозга, нарушить их нормальную работу и при несвоевременном лечении привести к летальному исходу.

"Артериовенозная мальформация лечится методом эмболизации - введением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру тонким катетером с ювелирной точностью. Операция длилась три часа и позволила "заклеить" кровоточащий сосуд, снизив риск повторных кровотечений. В Подмосковье ребенку такая операция была проведена впервые", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения медучреждения Михаила Комиссарова.

В настоящее время девушка выписана домой и вернулась к своей обычной жизни, добавили в пресс-службе.