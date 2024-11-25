Врач напомнила, почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача

Прием антибиотиков по рекомендациям друзей и людей с форумов в интернете может привести к резистентности бактерий и дисбактериозу, поделилась с РИАМО клинический фармаколог Красногорской больницы Ирина Акулина. По ее словам, заниматься самолечением ни в коем случае нельзя.

Врач отметила, что бактерии стремятся выжить, поэтому вырабатывают механизмы защиты от антибиотиков.

У микроорганизмов развивается устойчивость, говоря научным языком, резистентность, которая передается дальнейшим поколениям. В результате препараты определенной группы просто перестают действовать на возбудителей заболевания, — подчеркнула фармаколог.

Она добавила, что эффективное лекарство от бактериальной инфекции может назначить только врач. А от вирусных болезней, при которых люди любят «назначать» себе антибиотики, такие препараты не помогают.

К тому же антибиотики убивают не только вредные бактерии, но и несущие пользу для организма. Нарушение их баланса приводит к дисбактериозу, указала эксперт.

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением! При первых же симптомах заболевания идите к врачу, чтобы он назначил правильное лечение и ускорил ваше выздоровление, — подытожила Акулина.

Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что бесконтрольный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) может быть опасен для детей и пожилых. Она отметила, что НПВП раздражают слизистую желудка, что чревато гастритом или язвой.