Врач объяснила, помогают ли физические упражнения выздороветь от простуды

Известно, что занятия спортом полезны для здоровья. Исследования также показывают, что они снижают риск заражения простудой. Некоторые также считают, что физические упражнения помогают организму быстрее восстановиться во время болезни. Но так ли это в действительности?

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Елена Замора, доктор медицины, семейный врач в Научном центре здоровья Техасского университета в Хьюстоне, в письме изданию Verywell отметила: нет никаких доказательств пользы физической активности для ускорения выздоровления. Кроме того, занятия спортом при простуде могут даже увеличить нагрузку на иммунную систему и вызвать проблемы с дыханием. Особенно если у вас астма или другие сопутствующие болезни. Некоторые вирусы и простуда могут привести к обострению астмы, а фитнес не поможет облегчить хрипы.

При этом физические упражнения могут снизить риск возникновения болезней в будущем. Врач Индерпал Рандхава говорит, что регулярные занятия спортом укрепляют иммунитет. Правда, перетренированность — это тоже плохо. Потому что она ослабляет иммунную систему.

Если вы в хорошей форме и регулярно занимаетесь спортом, то можете продолжать это делать и во время болезни. Но выбирайте упражнения более низкой интенсивности. Если же вы не очень активны или у вас избыточный вес либо ожирение, то лучше при простуде всё-таки отдохнуть. Иначе вы сделаете только хуже.

Играют роль и симптомы. Если у вас насморк или заложенность, то могут подойти йога или прогулки. Но если у вас лихорадка, чувство усталости, боль в теле, кашель, то вообще откажитесь от упражнений.

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