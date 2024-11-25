Калининградская область опустилась в рейтинге непьющих и некурящих регионов

Калининградская область за год опустилась на две строчки в рейтинге российских регионов со здоровым образом жизни населения и занимает теперь в этом списке 59-е место. Оценивали ЗОЖ эксперты РИА Новости, результаты их анализа опубликованы в понедельник, 25 ноября.

Если в Калининградской области комплексный показатель равен 60 баллам, то в лидирующем Дагестане он составляет 99. В Чечне — 95, а в замыкающей тройку Кабардино-Балкарии — 87.

При выставлении оценок эксперты проанализировали несколько показателей, характеризующих употребление алкоголя и табака, распространённость наркомании, занятия спортом и условия труда.

Калининградская область уже несколько лет баллансирует в районе шестого десятка в рейтинге самых здоровых и спортивных регионов, в 2023 году это было 57 место, в 2022-м — 63-е.