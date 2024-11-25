Появилась горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Позвонив по номеру телефона, можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Роспотребнадзор открывает работу всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции. <...> Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании. Также по телефонам горячей линии можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что номера телефонов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора субъектов РФ.

Открытие линии посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проводится 1 декабря. Консультирование граждан по профилактике ВИЧ ведется с 25 ноября по 6 декабря.