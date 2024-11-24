Врач рассказал о правильном применении противовирусных средств

Подобные лекарства назначаются при вирусных инфекциях, таких как грипп и ОРВИ. Они наиболее эффективны в течение первых 48-72 часов после появления первых симптомов, когда бактерии активно размножаются. Об этом рассказала врач-инфекционист Александра Росаткевич.

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Она отметила, что большинство противовирусных средств направлены на остановку этого процесса.

Врач также подчеркнула, что часто организм может самостоятельно справиться с недугом, если облегчить симптомы. Однако людям с хроническими заболеваниями или после стресса противовирусные препараты могут понадобиться для предотвращения осложнений.

Росаткевич добавила, что антибиотики неэффективны против ОРВИ и могут быть назначены только в случае присоединения бактериальной инфекции, например при осложнении простуды, пишет "Российская газета".

Ранее врач назвал топ-5 причин для отказа от самолечения и бесконтрольного приёма антибиотиков.