Российские геронтологи поделятся с ВОЗ своими наработками

Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова назначен сотрудничающим центром ВОЗ по уходу за пожилыми людьми. Об этом сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения России.

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В Минздраве прошла встреча замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина с координатором по вопросам старения и здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ Йонгджи Йоном - они обсуждали вопросы оказания медицинской помощи пожилым людям и улучшения качества их жизни. В последние годы этому направлению системы здравоохранения России уделяется особенное внимание.

"Когда мы говорим о доступности лекарственной терапии пожилым людям, выполнении каких-то методов лечения, например, протезирования при переломах шейки бедра, при часто встречающемся осложнении остеопороза в течение первых суток, то мы видим в качестве результата резкое увеличение продолжительности жизни и снижение процента последующих осложнений. Все эти вещи уже реализуются в нашей стране", - заявил Евгений Камкин.

Для развития медицины пожилого возраста в России открываются гериатрические центры. Их уже 85 по всей стране, также открыто 1468 гериатрических кабинетов и развернуто более 8 тыс. гериатрических коек. Подготовлено более 1,6 тыс. врачей-гериатров.

Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России стал сотрудничающим центром ВОЗ по развитию гериатрии и ухода за пожилыми людьми - это означает сотрудничество и обмен отечественными и зарубежными разработками.

"У нас есть наработки, которые мы планируем внедрять в рамках новых национальных проектов. Запланировано направление, связанное с введением здорового образа жизни, измерением биологического возраста, специальными программами, направленными на максимальное продление здоровой и качественной жизни", - подчеркнул Евгений Камкин.

В России, как и в ВОЗ, считают, что важно изменить отношение к старению человека - на уровне нарратива, терминологии нужно убрать негативный контекст. Кроме того, стороны обсудили такие направления совместной работы, как приоритетное развитие профилактики, необходимые изменения в системе здравоохранения, направленные на поддержку возрастного населения, создание поддерживающей среды для пожилых.