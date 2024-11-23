Перечислены больницы Новосибирска, о которых чаще всего пишут плохие отзывы

Издание АиФ-Новосибирск опубликовало рейтинг городских больниц с худшими оценками. За основу были взяты отзыва, оставленные пользователями сервиса 2ГИС. Чаще всего люди жалуются на хамского отношение и непрофессионализм медицинского персонала.

© Bfm.ru Новосибирск

На первом месте — Городская больница №1 с оценкой 2,2 звезды. Пациенты жалуются на проблемы с дозвоном и некомпетентность врачей. Один из пользователей, Кадыр И., отметил: «10 000 раз звонил – не берут трубку». Оксана К. рассказала, что врач не назначил лечение при воспалении уха и посоветовал обратиться в поликлинику.

Вторую строчку занимает больница №25 с оценкой 2,3 звезды. Пациенты недовольны хамством врачей. Милана Д. поделилась, что ей поставили неверный диагноз и угрожали госпитализацией. Другие пациенты также отмечают плохое отношение и отсутствие врачей.

На третьем месте — больница №34 с оценкой 2,9 звезды. Здесь пациенты жалуются на грубое обращение и некомпетентность медиков. Алина А. рассказала о хамском поведении врачей и неверном диагнозе.

Больница скорой помощи №2 также получила 2,9 звезды. Пациенты отмечают халатное отношение и неудовлетворительные условия. Ирина Г. написала, что молодые врачи делают непонятные заключения, а одна из пациенток поделилась фотографией грязного постельного белья.

Замыкает список Детская больница скорой помощи с оценкой 3,5 звезды. Родители пациентов жалуются на плохое обращение с детьми и некомпетентный персонал. Анастасия Б. отметила, что «кормят отвратительно», а Екатерина Г. рассказала о безразличии врачей к состоянию детей после операций.