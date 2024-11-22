Аббревиатура «ГМО» часто вызывает страх и недоверие у потребителей. Многие считают, что генетически модифицированные организмы могут навредить здоровью, привести к развитию болезней или даже нарушить экосистему. Но так ли это на самом деле?

ГМО – это растения или животные, чья ДНК была изменена с использованием современных технологий. Такой подход позволяет, например, сделать урожай устойчивым к засухе, вредителям или болезням. Но важно понимать, что человек модифицирует живые организмы уже тысячи лет. Например, пшеница, которой мы привыкли, появилась в результате долгой селекции, а не в дикой природе. До появления ГМО это происходило медленно – путем проб и ошибок, а сейчас ученые ускорили процесс и сделали его более точным.

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Научные исследования, проводимые уже несколько десятилетий, подтверждают, что ГМО-продукты безопасны для здоровья. Ведущие организации, включая ВОЗ и ФАО, не раз заявляли, что ГМО-технологии помогают решать проблемы голода и нехватки ресурсов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.