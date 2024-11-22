Общий анализ крови: какую информацию он дает

Общий анализ крови (ОАК) — это распространённый вид медицинской диагностики. В каких случаях назначают исследование и о чём говорят показатели, «Клопс» узнал у калининградского врача-терапевта Алёны Береговой.

Даже если вы чувствуете себя хорошо, ОАК помогает выявить скрытые изменения в организме, прокомментировала доктор. То есть так можно предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

«Любой процесс в организме отражается на состоянии крови. А этот анализ даёт информацию о количестве и качестве клеток крови — эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах», — добавила терапевт.

По данным показателям врачи оценивают общее состояние пациента. Например, низкий гемоглобин указывает на анемию, а повышенные лейкоциты сигнализируют о воспалении или инфекции. Результаты анализа позволяют назначить правильное лечение.

Когда назначают ОАК

Для постановки диагноза;

Для контроля эффективности лечения;

Перед хирургическими вмешательствами, чтобы оценить свёртываемость крови и исключить активные воспаления и инфекции.

Одним из ключевых параметров в общем анализе крови является СОЭ — скорость оседания эритроцитов. Эта величина помогает обнаружить в организме воспалительный процесс.

Когда важно знать уровень СОЭ

Если долго держится температура;

При постоянном чувстве слабости и снижении аппетита;

При подозрении на воспалительные заболевания или инфекции;

Для контроля течения хронических заболеваний.

Если параметр увеличен, это может свидетельствовать об инфекциях, воспалениях и даже опухолевых процессах. «В некоторых случаях СОЭ повышается после травм или операций», — обратила внимание терапевт Береговая.