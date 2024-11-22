Общий анализ крови: какую информацию он дает

Общий анализ крови: какую информацию он даёт и в каких случаях его назначают
Общий анализ крови (ОАК) — это распространённый вид медицинской диагностики. В каких случаях назначают исследование и о чём говорят показатели, «Клопс» узнал у калининградского врача-терапевта Алёны Береговой.
Даже если вы чувствуете себя хорошо, ОАК помогает выявить скрытые изменения в организме, прокомментировала доктор. То есть так можно предотвратить развитие серьёзных заболеваний.
«Любой процесс в организме отражается на состоянии крови. А этот анализ даёт информацию о количестве и качестве клеток крови — эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах», — добавила терапевт.
По данным показателям врачи оценивают общее состояние пациента. Например, низкий гемоглобин указывает на анемию, а повышенные лейкоциты сигнализируют о воспалении или инфекции. Результаты анализа позволяют назначить правильное лечение.
Когда назначают ОАК
- Для постановки диагноза;
- Для контроля эффективности лечения;
- Перед хирургическими вмешательствами, чтобы оценить свёртываемость крови и исключить активные воспаления и инфекции.
Одним из ключевых параметров в общем анализе крови является СОЭ — скорость оседания эритроцитов. Эта величина помогает обнаружить в организме воспалительный процесс.
Когда важно знать уровень СОЭ
- Если долго держится температура;
- При постоянном чувстве слабости и снижении аппетита;
- При подозрении на воспалительные заболевания или инфекции;
- Для контроля течения хронических заболеваний.
Если параметр увеличен, это может свидетельствовать об инфекциях, воспалениях и даже опухолевых процессах. «В некоторых случаях СОЭ повышается после травм или операций», — обратила внимание терапевт Береговая.