Чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков?

Бесконтрольный прием антибиотиков, особенно при вирусных инфекциях, простуде или в качестве «успокоительного», приводит к развитию устойчивости бактерий к лекарствам. Такая практика вызывает десятки тысяч смертей ежегодно, а к 2050 году может стать причиной гибели около 100 миллионов человек, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на врача-клинического фармаколога Энгельсской городской клинической больницы №1 Артема Рута.

По его словам, основными причинами роста резистентности являются самолечение, некорректные назначения врачей, а также использование антибиотиков в сельском хозяйстве для увеличения массы тела и лечения животных. В России такие препараты часто продаются без рецепта, что усугубляет ситуацию, отмечает специалист.

«Аптека – это не медучреждение, а магазин. У них основная задача – сделать средний чек. Поэтому часто люди пришли за одним препаратом, а уходят с целым мешком», – заявил фармаколог.

Рут отмечает, что проблема антибиотикорезистентности приобрела глобальный характер. В мире разрабатываются стратегии, направленные на правильное назначение антибиотиков и повышение осведомленности врачей и пациентов. Только строгий контроль за их применением может предотвратить кризис в будущем.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, как правильно принимать антибиотики. По словам специалиста, в числе побочных эффектов, которые несут данные лекарства, – изменение состава микробиома желудочно-кишечного тракта.