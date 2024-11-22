Физиотерапевт сообщил о склонности женщин к сутулости

Мужчины менее подвержены искривлениям позвоночника.

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На патологии оказывает влияние гормональный фон.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

«У мужчин лобковый симфиз срастается, а все наши девчонки — им Господь Бог подарил продолжение нашей жизни на Земле, и лобковый симфиз не срастается. Когда у нас начинаются возрастные дегенеративно-дистрофические изменения, у девчонок изменяются возрастные гормоны, это в первую очередь бьёт по соединительной ткани. Если у мужчины это не может изменить конструкцию, то у женщины это очень быстро меняет конструкцию в сторону сутулости, наклона в одну сторону, хромоты, воздействия негативного на суставы тазобедренные, коленные. Процент заболевания суставов — 20 у мужчин, 80 у девчонок».

Ранее Бондаренко порекомендовал менять обувь трижды в день. Такая практика позволит ноге «перестраиваться». Дома стоит отказаться от ношения тапочек, отметил он.