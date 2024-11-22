Как правильно сморкаться

Втягивать в себя слизь при высмаркивании нельзя из-за риска получения отита. Об этом рассказал в своем Telegram-канале редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на ЛОР-врача Григория Белозерова.

По словам доктора, ушам вредит не само высмаркивание, а появление отрицательного давления в слуховой трубе, что позволяет инфекции переходить из носоглотки в ухо и провоцирует развитие отита. Чтобы этого избежать, рекомендуется высмаркиваться двумя ноздрями сразу.

При этом, если у вас уже развился отит, его стоит начинать лечить именно с носа, используя сосудосуживающие капли и спреи, а также муколитики. Боли при острой форме отита могут снять только анальгетики.

Отдельно врач подчеркнул, что острый отит в сочетании с высокой температурой — это повод начать прием антибиотиков. Если же лечение не помогает, следует незамедлительно обратиться в дежурный стационар.

Для профилактики сезонных заболеваний нижегородцев призвали витаминизироваться и не забывать о правилах здорового сна, что поможет поддерживать иммунитет в трудный период.

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