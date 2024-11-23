Ростовские хирурги провели операцию на сердце новорожденному

В Ростовской областной клинической больнице врачи оказали помощь новорожденному с серьезным пороком сердца. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

В конце сентября в родильном доме Таганрога появился на свет мальчик весом 3850 г. Во время полного клинико-лабораторного обследования неонатологи заподозрили у него критический врожденный порок сердца, который сложно выявить во время беременности.

Малыша срочно перевели по линии санавиации в детское кардиохирургическое отделение Ростовской областной клинической больницы, где результаты компьютерной томографии подтвердили наличие сложного порока. Установлен диагноз: критический дуктус-зависимый порок сердца – коарктация аорты и двустворчатый аортальный клапан.

Детские кардиохирурги провели операцию, в ходе которой была выполнена резекция коарктации и пластика дуги аорты. После успешного вмешательства ребенка вернули в родильный дом Таганрога для дальнейшего лечения.

В настоящее время малыш находится дома и находится под наблюдением участковой педиатрической службы.