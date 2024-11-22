Женщина с опухолью мозга назвала первый симптом болезни

Летом 2023 года у 27-летней жительницы Великобритании Кимберли Бэггли диагностировали астроцитому третьей степени — редкую злокачественную опухоль головного мозга. Первый симптом болезни она назвала изданию Mirror.

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Бэггли вспомнила, что ее болезнь началась с одного симптома — головной боли, сопровождавшейся покалыванием лица. Она несколько раз обращалась к врачу, но каждый раз ее отправляли домой, прописав обезболивающие средства.

Через неделю после появления боли муж обнаружил женщину дома без сознания. После этого ей провели тщательное обследование, во время которого обнаружили опухоль мозга. Бэггли назначили операцию.

Операция прошла успешно, и врачам удалось удалить 95 процентов опухоли. С тех пор женщина прошла 33 курса радиотерапии и десять курсов химиотерапии. Бэггли призналась, что стала чувствовать себя лучше только через полтора года после начала лечения.

Ранее стала известна история женщины, которая в 40 лет пережила семь остановок сердца за сутки. Сердечные приступы произошли после курса химиотерапии.