Назван простой способ определения синдрома барабанных палочек

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности населения. При этом выявить болезни сердца вовремя не всегда удается.

Однако, по словам доктора из Национальной службы здравоохранения Британии Ахмеда, есть простые методы определения патологических процессов в организме, при выявлении которых стоит обратиться к врачу.

Так, в материале, опубликованном в Pulse Healthcare, врач специалист рассказал о тесте на сложение пальцев. Ахмед объяснил, чтобы пройти тест нужно соединить кончики двух указательных пальцев таким образом, чтобы оба ногтя соприкасались друг с другом.

Если существенных проблем с органом нет, у основания ногтей образуется ромбовидное окошко.

Дело в том, что форма пальцев может говорить о синдроме барабанных палочек, объяснил специалист. При такой патологии пальцы утолщаются, а ногти меняют форму и начинают выгибать в другую сторону.

Эти симптомы говорят о проблемах с легкими и сердцем.

Ранее были названы болезни, разрушающие сердце в молодом возрасте. В их числе ангина, которая особенно опасна для детей в возрасте 5-15 лет.

А врач-кардиолог из клиники при тверском ГМУ Оксана Владимировна Нилова перечислила факторы риска, которые могут привести не только к болезням сердца, но и в целом к осложнениям с сердечным здоровьем.