Врачи объяснили, как не спутать тахикардию с сердечным приступом

Тахикардия – состояние, при котором сердце бьется быстрее, чем обычно. По словам врачей, это состояние может быть вызвано как стрессом, так и сердечным приступом.

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Распознать сердечный приступ можно по таким симптомам как учащенное сердцебиение и боли в груди. Об этом рассказали врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе.

При этом специалисты уточнили, что причиной развития тахикардии также могут стать стресс, физические нагрузки, употребление кофеина или алкоголя, а также различные медицинские состояния.

Чтобы отличить одно от другого, врачи советуют присмотреться к другим симптомам, сопровождающим учащенное сердцебиение. Это чувство давления в груди, боли в плече, шее или животе, одышка, рвота, потеря сознания.

Такое состояние возникает, когда участок сердечной мышцы начинает испытывать кислородное голодание вследствие недостаточного кровоснабжения из-за блокады артерии. В результате участок мышцы отмирает.

Врачи настаивают, при появлении таких симптомов важно немедленно обратиться за медицинской помощью. При этом от самостоятельной постановки диагноза лучше воздержаться.

Между тем, по словам кардиолога Юлии Маршинцевой, существует несколько причин, приводящих к инфаркту миокарда. Это генетическая предрасположенность, диабет, высокое давление, лишний вес, а также холестериновые бляшки в сосудах и стресс.

Также ранее ученые выяснили, сколько кофе можно выпить в день, не навредив себе.