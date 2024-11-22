Онкология: как справиться с эмоциями и начать борьбу за жизнь

Человек, которому поставили онкологический диагноз, испытывает широкий спектр эмоций: страх, панику, тревогу, агрессию. Реакции мешают ему настроиться на эффективное лечение. Как пройти все стадии принятия и сосредоточиться на выздоровлении, рассказала "РГ" онкопсихолог Центра амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" Алина Чуканова.

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Онкологическое заболевание - это всегда серьезное испытание и огромный стресс для человека. Ощущение беспомощности и неизвестности, сомнения, тревоги сильно влияют на внутреннее состояние пациента и эмоциональный фон его родственников. Важно своевременно обратиться за помощью к онкопсихологам.

«Мы работаем с людьми, столкнувшимися с таким диагнозом, как онкология. Помогаем пациентам преодолеть все переживания - от шока и отрицания до принятия и борьбы, настроиться на лечение, выработать психологическую устойчивость и понять, как можно помочь себе и близким в трудный момент»‎, — сообщила Алина Чуканова.

По словам специалиста, самый сложный период для пациента - от момента постановки диагноза до начала лечения, когда он проходит обследования и сдает анализы. В это время его беспокоит чувство неопределенности: человек не знает, какая у него стадия, какое лечение назначат врачи и какие изменения последуют в его жизни.

Важно, чтобы именно в это время была возможность обратиться за психологической помощью и получить рекомендации специалистов. Алина Чуканова выделила ключевые из них.

Жить в привычном ритме

В период лечения не все находится под контролем пациента: он не может влиять на свое самочувствие и результаты анализов. В такие моменты человек может чувствовать себя беспомощным. Чтобы ощутить стабильность и опору под ногами, необходимо сохранять привычный ритм жизни: посещать работу, проводить время с семьей, заниматься любимым хобби и домашними делами. В качестве дополнительного "якоря", который позволяет обрести стабильность, можно завести ежедневник и записывать туда планируемые дела.

Строить планы

Специалисты помогают пациентам осознать, что болезнь не диктует условия. Она лишь создает дополнительные факторы, которые следует принять: прохождение лечения, консультации врачей и прочее. Важно сохранить контроль над собственной жизнью. Не стоит бояться строить планы, мечтать и идти к поставленным целям. Нужно помнить, что вы все тот же человек, с теми же стремлениями, желаниями и интересами.

Не зацикливаться

В стрессовые моменты важно высвобождать эмоции, стабилизировать внутреннее состояние. Для этого подойдут техники психологической самопомощи. Например, техника переключения внимания "5-4-3-2-1". Необходимо назвать вслух:

Пять красных предметов, которые человек видит;

Четыре вещи, которые можно потрогать;

Три звука, которые слышно прямо сейчас;

Два запаха, которые можно услышать;

Одну вещь, которую можно попробовать на вкус.

Когда все позади

По словам Чукановой, многие обращаются к онкопсихологам на этапе вступления в ремиссию, когда, казалось бы, самое страшное позади. В это время люди нередко испытывают апатию и тревогу.

«В период стресса организм активирует все свои резервы, запасы энергии, физической и психоэмоциональной выносливости. Как только опасность проходит, он начинает переживать все эмоции, которые старался подавить в себе во время лечения»‎, — отметила Алина Чуканова.

В этом случае эксперт советует как можно быстрее обратиться к онкопсихологу, во время беседы не скрывать свои чувства и открыто делиться переживаниями. Диалог со специалистом снизит уровень стресса и поможет взглянуть на ситуацию под другим углом.

Справка "РГ"

Московская служба онкопсихологов принимает пациентов и их родственников во всех центрах амбулаторной онкологической помощи. Очные консультации проводятся без предварительной записи. Также можно записаться к специалисту на онлайн-сессию в приложении "Психология для жизни" или на сайте службы. Для пациентов и их близких также работают группы поддержки "Равный равному".