Нарколог объяснил, почему появляется зависимость от никотина

Курильщики впадают в зависимость от никотина, потому что не умеют справляться с эмоциями, объяснил врач-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с «Радио 1». По его словам, связь между эмоциями и вредными привычками действительно имеется.

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Врач отметил, что любая зависимость, например курение, алкоголь или заедание, тесно связана с переживаниями человека, который обращается к ней, когда сталкивается с эмоциональным напряжением и стрессовыми ситуациями. К тому же употребление никотина разрешено, а табачные изделия продаются повсеместно.

Зависимость появляется из-за неумения проживать эмоции, указал Казанцев.

«Человек не может прорабатывать эти эмоции, не может их проживать, он начинает, как и любой зависимый, больше употреблять. Проснулся — покурил, <...> покушал — покурил, не кушаешь — сидишь на диете или нервничаешь — покурил», — подчеркнул нарколог.

Он добавил, что таким образом человек обманывает организм, заглушая свои эмоции, которые по факту никуда не уходят. Единственный способ справиться с зависимостью — научиться проживать свои чувства, даже негативные.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что генетические особенности организма, употребление алкоголя и число выкуренных сигарет напрямую влияют на скорость привыкания к никотину. По словам врача, у одних людей зависимость от табака возникает быстро, у других — медленно.