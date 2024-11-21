Врачи рассказали о риске развития опухоли из-за грудных имплантов

Врачи рекомендуют женщинам с грудными имплантами ежегодные профилактические обследования, чтобы избежать возникновения имплант-ассоциативной лимфомы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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Имплант-ассоциативная лимфома — это редкий тип лимфомы, который связан с наличием имплантов в организме. На данный момент этот тип опухоли мало изучен, однако предполагается, что возникновение заболевания связано с реакцией организма на инородное тело.

По словам Никонова, наибольшему риску подвержены «владелицы» имплантов с шероховатой поверхностью. В этом случае заболевание может проявиться через 7–10 лет после операции.

Кроме того, еще одним риском для женщин с грудными имплантами является развитие плоскоклеточного рака. Сообщается, что этому наиболее подвержены пациентки 57–67 лет.

Поэтому важно следить за состоянием импланта и обращать внимание на возникающие симптомы, самым частым из которых является односторонний отек.