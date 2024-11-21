Психиатр предупредил об опасности самостоятельного приема антидепрессантов

Продажи успокоительных БАД в России упали до минимального показателя за последние пять лет. Снижение продаж связывают с переходом потребителей на более «серьезные» препараты — россияне заменили их на антидепрессанты. Почему многие люди принимают подобные препараты даже тогда, когда они им не нужны, и чем это чревато, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психиатра Александра Федоровича.

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Само по себе слово «антидепрессанты» предполагает, что препарат назначается при депрессии. И здесь начинается самое интересное: если в любом поисковике написать слова «дурное настроение», вы получите несколько миллионов ссылок на то, что у вас депрессия, отметил эксперт.

«Примерно так же, по-бытовому, мыслят многие люди, включая психологов и врачей. Хотя на самом деле присутствует тотальная гипердиагностика», — заверил собеседник «ВМ».

Психиатр подчеркнул, что антидепрессанты стали модными, в том числе благодаря популяризации среди звезд. Известные личности часто заявляют при общении со СМИ, что принимают различные препараты.

Росту популярности антидепрессантов способствует и стрессовая обстановка в мире, заметил Федорович.

«Мы длительное время находимся в высокой стрессогенности среды: то ковид, то специальная операция, то еще что-то. Это следующий аспект, который предполагает за людьми право на самолечение», — пояснил психиатр.

Назначать антидепрессанты нужно при проявлениях серьезной клинической депрессии. Очень часто она в ощущениях сопряжена с тревогой, поэтому при тревоге часто тоже назначают антидепрессанты, хотя это необязательно, считает собеседник «ВМ».

По его мнению, при этом не всегда для употребления антидепрессантов нужно мнение врача:

«Вопрос больше не о вреде, который могут причинить антидепрессанты, а о доверии специалисту. Думаю, основная проблема здесь: очень многие специалисты утратили способность к клиническому мышлению и рассуждают на бытовом уровне».

Федорович предупредил, что, самостоятельно принимая решение о приеме антидепрессантов, человек может неверно выбрать дозировку. Это приведет к тому, что препарат не подействует. При этом в большинстве случаев можно обойтись и без их использования — достаточно максимально снизить влияние стрессовых факторов на жизнь.

«Чтобы повысить стрессоустойчивость, важно вести здоровый образ жизни. Так, необходимо перестать читать СМИ, выбрать правильный режим дня, распределить труд и отдых, сон и бодрствование», — посоветовал психиатр.

Также важно поддерживать сбалансированное питание, должно быть место для физкультуры и удовольствий, добавил Федорович.