Шесть способов пережить резкие скачки атмосферного давления

Метеозависимые люди должны следить за атмосферным давлением и готовиться к резким перепадам заранее. А как их пережить — «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой.

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Что делать метеозависимым

По словам специалиста, главное во время таких скачков — это интервал, на который резко повышается давление.

«Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди "барическую пилу". У нас нет возможности с ней бороться. Однако важно заранее предупреждать об этом метеозависимых, чтобы они успели подготовиться», — считает Алексеева.

В эти дни нужно соблюдать рекомендации, которые дает врач больным хроническими заболеваниями. Важно не забывать принимать все препараты, которые назначили специалисты, подчеркнула терапевт.

В эти дни люди могут страдать:

Головными болями;

Болями в суставах;

Сердечно-сосудистыми нарушениями;

Нарушением сна;

Усталостью;

Апатией;

Раздражительностью;

Эмоциональными расстройствами поведения;

Агрессией.

Как спасаться здоровым людям

Эксперт предупредила, что не только метеозависимые могут быть подвержены нестандартным реакциям организма во время скачков атмосферного давления. Люди могут почувствовать:

Слабость;

Сонливость;

Головные боли.

«Я советую не переживать по этому поводу. Все неприятные симптомы пройдут сами собой, когда нормализуется давление», — подчеркнула собеседница «ВМ».

Кроме того, специалист рассказала, что нужно делать, чтобы скачки атмосферного давления нанесли минимальный ущерб психоэмоциональному состоянию и здоровью организма.

«В эти дни всем без исключения нужно соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, соблюдать режим сна, принимать контрастный душ по утрам, отказаться от кофе и алкогольных напитков, не перегружать желудок, принимать витамины».

Кроме того, не стоит перетруждаться. На это время лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Даже у здоровых людей могут быть непредсказуемые последствия от занятий спортом во время «барической пилы», заключила специалист.