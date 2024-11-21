Невролог объяснила, почему зимой может болеть голова

Сокращение светового дня, перепады температур и атмосферного давления могут негативно влиять на самочувствие людей, остро реагирующих на изменения в погоде. Как объяснила невролог Екатерина Демьяновская, в осенне-зимний период головные боли становятся более частыми из-за этих факторов.

Перемены в погоде осенью и зимой нарушают работу вегетативной нервной системы, что провоцирует появление головной боли и других симптомов, таких как дискомфорт в области сердца или суставов. Особенно это актуально для людей, страдающих мигренью.

Прогулки без шапки в прохладную погоду также могут вызывать головную боль. Холод приводит к напряжению мышц головы, что становится причиной болей

"Чтобы уменьшить уже развивающуюся головную боль, можно принять контрастный душ, сделать теплую ванночку для ног, лечь спать в затемненном прохладном помещении. При головной боли можно немного размяться - даже легкая гимнастика может облегчить самочувствие", - рассказала Life.ru врач.

Эксперт добавила, что в холодное время года из-за отопления воздух в помещениях становится слишком сухим, что может вызвать обезвоживание организма. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать питьевой режим, потребляя не менее 30-40 мл воды на каждый килограмм массы тела.

Ранее невролог назвала факторы, вызывающие приступ мигрени.

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