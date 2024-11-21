Женщина списала симптомы редкой болезни на злоупотребление кофе

30-летняя жительница Шотландии Шеннон Данбар-Доу похудела вдвое из-за редкой болезни, симптомы которой она поначалу списала на злоупотребление кофе. Историю женщины рассказало издание Wales Online.

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В мае 2022 года у Данбар-Доу появились постоянная тошнота и вздутие живота, однако она не придала значения этим симптомам и подумала, что они вызваны слишком большим количеством кофе. Вскоре приступы тошноты участились настолько, что женщина практически не могла выходить из дома, а ее живот сильно раздуло. В этот период Данбар-Доу могла съедать не больше двух печений в день. Из-за этого она за шесть месяцев потеряла половину своего веса.

Поначалу врачи списали ее жалобы на расстройство пищевого поведения и решили, что женщина больна анорексией. Данбар-Доу госпитализировали на две недели и насильно кормили. Однако ее состояние не улучшалось. Вскоре женщина снова попала в больницу, где ей поставили диагноз гастропарез — редкое заболевание, при котором нервы и мышцы желудка парализуются, из-за чего переваривание пищи занимает много времени.

Теперь Данбар-Доу может питаться только через зонд. Чтобы избавиться от него, женщине необходимо установить сделать операцию и установить специальное устройство для улучшения работы желудка, что стоит около 6,3 миллиона рублей.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко предостерегла некоторых россиян от употребления белого хлеба. По словам специалистки, белый хлеб содержит много углеводов, а также имеет достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом, ожирением не рекомендовано злоупотреблять им.