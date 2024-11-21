Как понять, что у вас аллергия на животных, и можно ли купировать приступы

Статистика показывает, что на сегодняшний день от аллергических реакций на животных страдают 15–20 процентов людей. Насколько это серьезно и можно ли как-то купировать приступы, чтобы все же завести дома питомца? Ответ на этот вопрос и многие другие «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, педиатра, аллерголога-иммунолога сети медицинских центров «Неболит» Ольги Комиссаровой.

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Симптомы аллергии на животных

По словам специалиста, симптомы могут возникнуть при непосредственном контакте или даже при нахождении в одном помещении с питомцем. К ним относятся:

чихание;зуд;слезотечение;заложенность носа;иногда и кожная сыпь.

— У некоторых людей аллергия проявляется в виде удушья или приступов кашля, что может потребовать более серьезного вмешательства, — предупредила аллерголог.

Реакцию вызывает не сама шерсть, как многие полагают, а перхоть, слюна и выделения, сообщила врач. Поэтому даже короткошерстные и «гипоаллергенные» породы могут вызывать симптомы.

— Признаки аллергии могут проявиться не сразу, а лишь спустя время после появления в доме животного. Нередко аллергены переносятся на одежде и волосах владельцев и могут попадать в другие помещения. Заподозрить аллергию можно, если симптомы появляются после контакта с животным и ослабевают вне этого окружения, — объяснила специалист.

Как снизить проявление симптомов аллергии на животных

Как рассказала иммунолог, если планируется завести питомца, а риск аллергии высок, стоит принять профилактические меры, которые помогут снизить вероятность или силу аллергических проявлений. Врач дала несколько рекомендаций, которые подойдут как для профилактики, так и для снижения симптомов:

ограничение контакта с животным: не допускайте питомца в спальню и в кровать, избегайте прикосновений к лицу после общения с ним;

частая уборка: ежедневная влажная уборка, проветривание помещений и использование воздухоочистителя помогут снизить количество аллергенов в доме;

контроль за здоровьем питомца: купание и уход за шерстью лучше доверить другим членам семьи и водить животное на регулярные осмотры у ветеринара;

личная гигиена: тщательно мойте руки после общения с животным и минимизируйте контакт с его выделениями.

Можно ли купировать приступы аллергии на животных

По мнению доктора, для тех, кто решился завести питомца, несмотря на риск аллергии, контроль за симптомами возможен. Врач-аллерголог может назначить медикаментозную терапию, которая поможет купировать или облегчить аллергические приступы. К таким методам относятся:

антигистаминные препараты, которые снижают симптомы чихания, зуда и слезотечения;

назальные спреи и ингаляции, уменьшающие заложенность носа и респираторные симптомы;

иммунотерапия — разрабатываются новые методы лечения, при которых организм постепенно привыкает к аллергену. Это вопрос ближайшего будущего.

Важно помнить, что единственный способ полностью исключить симптомы — избегать контакта с аллергеном. Если же завести питомца необходимо, то соблюдение мер профилактики и регулярный контроль у врача помогут облегчить жизнь с аллергией, заключила специалист.