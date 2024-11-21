Врач раскрыла, чем опасен самостоятельный прием обезболивающих и НПВП

Бесконтрольный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) может быть опасен для детей и пожилых, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что НПВП раздражают слизистую желудка, что чревато гастритом или язвой.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен и аспирин, раздражают слизистую желудка, особенно при длительном применении или приемах на голодный желудок. Это может вызвать гастрит или даже язвенные поражения. У пациентов с хроническими заболеваниями желудка и кишечника, а также у пожилых людей риск осложнений еще выше, — добавила Тен.

По ее словам, обезболивающие препараты — такие как аспирин, ибупрофен и парацетамол, часто принимаемые при ОРВИ для облегчения головной и мышечных болей, не борются с инфекцией. Их бесконтрольное использование может привести к неприятным последствиям, напомнила эксперт.

Аспирин категорически противопоказан детям и подросткам до 16 лет при вирусных инфекциях, таких как грипп или ветряная оспа, из-за риска синдрома Рея — редкого, но смертельно опасного состояния, поражающего печень и мозг. У взрослых аспирин также может ухудшить течение вирусных инфекций и увеличить риск кровотечений, — заявила Тен.

Медик отметила, что длительный прием НПВП без назначения врача может ухудшить функцию почек, которые и так испытывают повышенную нагрузку на фоне вирусных инфекций. Людям с нарушениями работы почек или склонностью к задержке жидкости особенно важно избегать частого приема обезболивающих без контроля врача, подытожила Тен.

Ранее врач сообщила, что прием антибиотиков без контроля врача может привести к появлению супербактерий. По ее словам, необходимо не только правильно выбрать препарат, но и дозировку с длительностью курса. Она подчеркнула, что чрезмерное употребление антибиотиков может ослаблять собственные защитные механизмы организма, из-за чего человек становится более уязвимым перед болезнями. Собеседница напомнила, что антибиотики не только убивают вредные бактерии, но и уничтожают полезные микроорганизмы, поддерживающие здоровье кишечника и всей иммунной системы.