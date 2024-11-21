Врачи спасли девочку из двойни с внутриутробным пороком сердца

Малоинвазивные технологии помогли новосибирским врачам спасти новорожденную с внутриутробным пороком сердца без открытой операции.

© Российская Газета

Двухмесячные Варвара и Арина из Хабаровска - необычные близнецы. У одной из малышек медики обнаружили критический порок сердца еще во время беременности. У Вари выявили синдром гипоплазии правых отделов сердца - это большой комплекс анатомических аномалий.

"Доставку крови к легким обеспечивал только открытый артериальный проток - сосуд, который работает во внутриутробном периоде, а затем закрывается, - рассказали "РГ" в Центре Мешалкина. - С помощью медикаментозного препарата удалось отсрочить его закрытие до момента хирургической помощи".

Ситуацию осложнило то, что двойняшки решили появиться на свет уже на 35-й неделе беременности. Специалисты Новосибирского областного перинатального центра приняли роды и выходили маловесных детей с дыхательной недостаточностью. На 8-й день после рождения Варю перевели в Центр Мешалкина.

Консилиум врачей пришел к выводу, что правый желудочек девочки со временем сможет самостоятельно "вырасти" - если кровоток нормализуется и сердечная мышца будет постоянно тренироваться.

"Рентгенэндоваскулярная команда под руководством сердечно-сосудистого хирурга Алексея Войтова выполнила реканализацию атрезированного клапана - с помощью катетера открыли выход из правого желудочка и расширили баллоном", - пояснили в Центре Мешалкина.

Затем врачи отменили прием препарата, необходимого для поддержания артериального протока в открытом состоянии. Однако спустя неделю уровень кислорода в крови Варвары вновь начал снижаться. Обследование показало, что полость правого желудочка подросла. Но он пока не справляется с полной нагрузкой. Тогда хирурги на время вновь открыли артериальный проток с помощью стента.

Пока мама с Варварой проходили лечение, Арина вместе с папой жили в пансионате на территории Центра Мешалкина. И вот, спустя два месяца после рождения, сестренки наконец-то встретились. Семья в полном составе возвращается домой в Хабаровск.

Врачи говорят, что возможно открытая операция девочке и вовсе не понадобится. Ведь сердечная мышца способна растягиваться и тренироваться в процессе работы.