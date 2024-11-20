Терапевт предупредил о первых признаках алкоголизма

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва рассказала о первых признаках алкоголизма.

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В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она заявила, что насторожить должно исчезновение симптомов алкогольной интоксикации после большой дозы спиртного, а также потребность повысить количество выпитого, потеря контроля над дозой, агрессия, провалы в памяти, абстинентный синдром.

Как отметила эксперт, у людей с алкоголизмом могут наблюдаться нарушение кровообращения, тахикардия, развитие печёночной недостаточности, тремор. Также снижается работоспособность.

«Нет допустимых ежедневных доз для употребления алкоголя, которые не сказались бы на организме. Нет безопасной дозы алкоголя», — добавила Шмелёва.

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