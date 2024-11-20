Чем отличается КТ от МРТ: в каких случаях назначают эти исследования
КТ и МРТ — современные методы диагностики, позволяют увидеть организм человека изнутри. Оба исследования абсолютно безболезненны, но принципиально разные по своему назначению, рассказал «Клопс» московский врач-рентгенолог Илья Швец.
Компьютерная томография (КТ)
Томограф сканирует тело с помощью рентгеновского излучения, которое проходит под разными углами.
«Лучи позволяют визуализировать изображение поперечных сечений (срезов) тела пациента», — прокомментировал специалист.
Такое исследование врачи рекомендуют, например, при проблемах с органами грудной клетки, позвоночником, переломах и артрите. Ограничениями являются беременность, непереносимость йода, почечная недостаточность и лактация.
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
В конструкцию МРТ-сканера входит большой мощный магнит, в поле которого помещается пациент. Изображение любой части тела может быть получено в различных плоскостях. МРТ — это идеальный метод обследования головного мозга, позвоночника, суставов и других частей с мягкими тканями, добавил врач.
«Радиоволновая антенна служит для отправки сигналов в тело пациента. Затем, радиочастотный приёмник обнаруживает их излучение. Возвращающиеся сигналы преобразует в изображения компьютер, подключённый к сканеру», — пояснил Илья Швец.
Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать даже активные части мозга во время определённых действий. Но этот способ диагностики имеет и недостатки:
- обходится дороже по сравнению с КТ;
- занимает значительно больше времени для исследования, чем КТ;
- менее комфортен для пациента из-за большого уровня шума;
- людям с клаустрофобией тяжело лежать в закрытом туннеле томографа.
Противопоказания к МРТ
Процедура небезопасна для пациентов, у которых есть в теле металлосодержащие предметы: например, пули, осколки, электронные устройства жизнеобеспечения (помпы, кардиостимуляторы, ушные импланты). Проблемой станут и аппарат Илизарова или стальные протезы, брекеты.
«Чтобы избежать серьёзных травм пациентов и персонала, необходимо строгое соблюдение протоколов безопасности», — подчеркнул рентгенолог.