Врач предупредил об особенностях применения назальных спреев

Врач Казакова рассказала об особенностях применения назальных спреев
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, оториноларинголог Элина Казакова дала рекомендации по применению назальных спреев.
«Во время любого острого насморка каплями можно пользоваться до пяти дней. Выбрать капли можно любые, так как они все приблизительно одинаковые», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.
По словам специалиста, при более длительном использовании назальных спреев может появиться зависимость от них.
Использование капель в течение нескольких месяцев или лет приведёт к суживанию сосудов, а также к атрофическим процессам на перегородке и на всей слизистой носа, вплоть до перфорации перегородки носа.
«Поэтому капли для носа — это настоящий медицинский препарат, действие которого должно быть коротким, иначе это становится просто вредно и опасно для здоровья», — добавила оториноларинголог.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что у вируса Коксаки короткий инкубационный период — три — семь дней.