Врач предупредил об особенностях применения назальных спреев

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, оториноларинголог Элина Казакова дала рекомендации по применению назальных спреев.

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«Во время любого острого насморка каплями можно пользоваться до пяти дней. Выбрать капли можно любые, так как они все приблизительно одинаковые», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, при более длительном использовании назальных спреев может появиться зависимость от них.

Использование капель в течение нескольких месяцев или лет приведёт к суживанию сосудов, а также к атрофическим процессам на перегородке и на всей слизистой носа, вплоть до перфорации перегородки носа.

«Поэтому капли для носа — это настоящий медицинский препарат, действие которого должно быть коротким, иначе это становится просто вредно и опасно для здоровья», — добавила оториноларинголог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что у вируса Коксаки короткий инкубационный период — три — семь дней.