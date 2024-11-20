Излишняя потливость может сигнализировать о серьезных заболеваниях

В последнее время внимание медиков привлекает проблема гипергидроза, или излишней потливости, которая может указывать на нарушения в организме. Заведующая отделением медицины поликлиники №50 в Уфе, Айгуля Арсланова, в интервью UfaTime.ru отметила, что данный симптом не следует игнорировать.

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По словам врача, гипергидроз может быть связан с различными заболеваниями. В частности, он может свидетельствовать о нарушениях в работе щитовидной железы. Кроме того, повышенное потоотделение, особенно в ночное время, может быть признаком сахарного диабета. Арсланова также добавила, что патологии сердца и сосудов могут приводить к сильному потоотделению, а такие серьезные заболевания, как ВИЧ и туберкулез, часто сопровождаются ночной потливостью.

Медик настоятельно рекомендует не откладывать визит к врачу при появлении симптомов гипергидроза, особенно если они наблюдаются во время сна. Раннее обращение за медицинской помощью поможет выявить возможные причины и начать необходимое лечение.