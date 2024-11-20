Врач рассказал об осложнениях у переболевших вирусом Коксаки

В России наблюдается вспышка вируса Коксаки. Как им можно заразиться и чем опасна болезнь, в беседе с ИА RuNews24.ru объясняет врач-терапевт Наталья Леонтьева.

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Как объяснила доктор, вирус Коксаки является причиной группы острых заболеваний, которые проявляются в различных клинических формах. Эти формы варьируются от бессимптомного вирусоносительства и легких случаев лихорадки до выраженных симптомов. Вирус может поражать различные органы и системы организма, включая центральную нервную систему, сердце, печень и мышечную ткань. При этом вирус зачастую встречается у детей, но может также заразить взрослых.

«Симптомы вируса Коксаки включают высокую температуру, сыпь, боль в горле, головную боль, усталость и рвоту. В некоторых случаях вирус может вызывать более серьёзные осложнения, такие как менингит, миокардит или перикардит. Наибольшую угрозу заболевание создает для детей в возрасте от рождения до 10 лет. Взрослые заражаются реже, и у них болезнь протекает в менее тяжелой форме», — объясняет Наталья Леонтьева.

После того как вирус Коксаки попадает в человеческий организм, он начинает накапливаться в слизистых оболочках и проникает в лимфоидную ткань, носоглотку и тонкий кишечник, где запускает процесс своего активного размножения.

Вирус способен распространиться по всему организму, воздействуя на любые органы или системы. В результате возникают воспалительные процессы и нарушения в функционировании поражённых органов. Как отметила спикер, вирус Коксаки может распространяться исключительно от человека, который выделяет его в окружающую среду. Однако существуют несколько способов передачи вируса, например, алиментарный и контактный.

«У заболевшего человека все физиологические жидкости содержат вирус, который выделяется с калом, слюной и мочой. Таким образом, он попадает в открытые и закрытые водоемы, оседает на предметах, дверных ручках и перилах, а также может остаться на продуктах и посуде», — рассказывает врач.

Зачастую Коксаки распространяется воздушно-капельным способом. Так, вирус попадает в воздух при кашле, чихании или даже во время эмоциональной беседы. Заразиться в таких условиях так же легко, как и при ОРВИ. В редких случаях возможна передача вируса от матери к ребенку во время беременности или при родах. Для беременных женщин вирус Коксаки представляет серьезную угрозу.

Инкубационный период вируса Коксаки, как правило, составляет около шести дней. Этот вирус может вызывать различные заболевания, но наиболее распространёнными являются такие симптомокомплексы, как энтеровирусная лихорадка. Она характеризуется слабо выраженными катаральными явлениями, головной болью и тошнотой. Выздоровление наступает через три-четыре дня.

Появляется и вирусная пузырчатка полости рта и конечностей (синдром рот-кисть-стопа).

«Начинается с лихорадки, боли в горле и ухудшения общего самочувствия. Сыпь представляет собой болезненные водянистые пузырьки, которые локализуются в разных частях тела. Лихорадка проходит через один-три дня, высыпания — через неделю. Вирус может проявиться и герпетической ангиной, которая характеризуется повышением температуры тела, болью в горле, увеличением лимфоузлов и появлением мелких пузырьков на слизистой оболочке горла. Высыпания проходят примерно через неделю», — комментирует врач.

По словам опытного терапевта, чтобы защититься от вируса Коксаки, необходимо соблюдать правила гигиены: мыть руки перед едой и после посещения туалета, а также тщательно мыть фрукты и овощи. Также рекомендуется избегать контакта с больными людьми и следить за качеством питьевой воды и пищи.