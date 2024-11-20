Терапевт объяснил, как расшифровать показатели крови

Общий анализ крови помогает выявить патологию ещё до постановки диагноза. Он может указывать на многие серьёзные состояния – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, инфекции, воспаления, внутренние кровотечения, аллергию и многое другое. О том, как расшифровать показатели крови, нам рассказала врач-терапевт городской поликлиники № 1 Приокского района Нижнего Новгорода Екатерина Красильникова. В общий анализ крови входит определение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, СОЭ.

© Нижегородская правда

Уровень гемоглобина – один из самых важных показателей общего анализа крови. Когда он снижается, в ткани поступает меньше кислорода, который нужен каждой клетке. Нормальные показатели гемоглобина у женщин – 120 – 140 г/л, у мужчин – 130 – 160 г/л.

Пониженный гемоглобин может свидетельствовать об анемии, внутренних кровотечениях, болезни почек. При наличии злокачественной опухоли уровень гемоглобина снижается до 65 – 70 г/л. Повышенные цифры гемоглобина случаются, когда организму не хватает кислорода или при приёме некоторых препаратов.

Эритроциты – это красные клетки крови, которые транспортируют гемоглобин и отвечают за обменные процессы тканей и органов. Эритроциты в норме у мужчины – 4 – 5х10¹² в 1 л, у женщин – 3,9 – 4,7х10¹² в 1 л. Повышение уровня эритроцитов в общем анализе крови чаще всего возникает при кислородном голодании организма, обезвоживании, после перенесённого тяжёлого инфекционного заболевания.

Снижение показателей уровня эритроцитов наблюдается при железодефицитной анемии, беременности, после кровопотери, заболевании костного мозга, при хронических воспалительных заболеваниях.

Тромбоциты отвечают за нормальное свёртывание крови. В норме их показатели 180 – 320 ×10^9 на литр крови. Снижение уровня тромбоцитов наблюдается при гематологических заболеваниях крови и костного мозга, отравлении, приёме некоторых препаратов. Значения ниже нормы также могут указывать на заболевания селезёнки, хронические интоксикации, инфекции, иммунные и аутоиммунные заболевания. Выше нормы – об опухоли, воспалительных процессах, кровотечении.

Лейкоциты – это основные защитники нашего организма, представители клеточного звена иммунитета. Их норма 4 – 9×10^9 на литр крови. Повышение общего количества лейкоцитов чаще всего свидетельствует о наличии воспалительного процесса преимущественно бактериальной природы. Снижение лейкоцитов – признак подавления иммунитета. Причиной чаще всего являются перенесённые вирусные инфекции, приём некоторых лекарств, реже – иммунодефициты, лейкозы.

Эозинофилы – клетки крови, обеспечивающие защиту организма от чужеродных веществ. В норме 0,5 – 5% от общего числа лейкоцитов. Пониженное содержание говорит о воспалении, гнойной инфекции, стрессовом состоянии, интоксикации. Повышенное – об аллергии, бронхиальной астме, паразитарных и кожных заболеваниях.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) может повышаться в случае воспаления, аллергической реакции, аутоиммунных заболеваний, при онкологических заболеваниях. Бывает и физиологическое повышение, объясняемое беременностью или пожилым возрастом. Высокий СОЭ всегда требует дополнительного обследования.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, в чем опасность диабета и как избежать осложнений.