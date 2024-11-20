Доктор предупредил о самом распространенном расстройств кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это одно из самых распространенных функциональных расстройств пищеварительной системы, которое вызывает дискомфорт и боли в животе, сопровождаемые изменениями в процессе опорожнения кишечника. Какие факторы могут влиять на развитие данного недуга, рассказала «ФедералПресс» София Викторовна Кардашова, гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы – Неболит».

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Что такое СКР

«Во-первых, это нарушение, в частности, ускорение моторики кишечника. Во-вторых, это стрессы и психоэмоциональное напряжение. СРК часто ассоциируется с тревожными расстройствами и депрессией», – отметила врач.

По информации Кардашовой, стресс может усиливать симптомы, так как нервная система активно взаимодействует с кишечником через так называемую ось «мозг – кишечник».

Также могут протекать микровоспалительные процессы в слизистой оболочке кишечника. Кроме того, фактором развития заболевания могут оказаться изменения в микрофлоре кишечника. Нарушение баланса полезных и вредных бактерий в кишечнике могут усиливать симптомы СРК, что подтверждается улучшением состояния пациентов при использовании пробиотиков.

Симптомы

СРК проявляется следующими симптомами, которые могут различаться по интенсивности:

Боли и спазмы в животе, часто связанные с дефекацией;

Вздутие живота и метеоризм;

Нарушения стула: запоры, диарея или их чередование.

Диагноз

Диагноз «синдром раздраженного кишечника» ставится на основании клинической картины и исключения других органических заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника, дивертикулез, онкологические патологии или целиакия. Для этого применяются:

Копрологическое исследование – анализ кала на наличие патологий;

Колоноскопия – осмотр внутренней поверхности кишечника;

УЗИ органов брюшной полости для оценки состояния внутренних органов;

Гастроскопия – осмотр верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Лечение

Лечение СРК направлено не только на уменьшение симптомов, но и на улучшение качества жизни пациента. Вот основные этапы терапии:

Диета и образ жизни: коррекция питания является ключевым аспектом лечения. Рекомендуется избегать продуктов, вызывающих вздутие (газированные напитки, капуста, бобовые), уменьшить потребление кофеина и сахара. Важно включить в рацион клетчатку, которая помогает наладить работу кишечника.

Медикаментозное лечение. В зависимости от типа СРК могут быть назначены: спазмолитики для снятия болей; препараты для регулирования моторики кишечника (для лечения как запоров, так и диареи); пробиотики для восстановления микрофлоры кишечника.

Психотерапия. Стресс и психологические факторы могут усугублять СРК, поэтому важной частью лечения может стать работа с психотерапевтом. Методы когнитивно-поведенческой терапии и техники релаксации помогают снизить тревожность и нормализовать эмоциональный фон.

Фармакотерапия для нервной системы. В некоторых случаях, особенно при сильных проявлениях тревожности или депрессии, врачи могут назначить препараты, стабилизирующие нервную систему, чтобы уменьшить влияние стресса на работу кишечника.

Хотя СРК является хроническим заболеванием, с которым придется жить долгие годы, правильно подобранное лечение помогает значительно снизить симптомы и улучшить качество жизни. Важную роль в профилактике обострений играют правильное питание, регулярные физические нагрузки и психологическая поддержка.

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