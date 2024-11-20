Онколог рассказал об основных факторах, влияющих на развитие рака

Риск онкологических заболеваний связан с множеством факторов, в числе которых образ жизни, наследственность и неправильное питание.

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Так, по словам онколога Юрия Есакова, раковые клетки появляются из поврежденных здоровых клеток. В программе «Доктор 24» он напомнил, что это происходит вследствие ослабления защитных реакций организма.

Поэтому даже дефицит сна может спровоцировать болезнь.

Помимо этого, основными факторами риска являются генетическая предрасположенность, а также совокупность стрессовых обстоятельств. Поэтому в случае, когда среди ближайших родственников были больные онкологией, риск возникновения болезни значительно возрастает.

При этом врач отметил, что в последнее время все чаще онкологию диагностируют у молодого поколения.

«К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся с опухолевыми образованиями, включая рак, даже у людей младше 30 лет», - отметил Есаков.

Врач напомнил, выявить вовремя наличие опухоли можно, пройдя диспансеризацию. Тем, кто имеет генетическую предрасположенность к онкологии, Есаков рекомендовал провести генетические тестирования.

Ранее были нетипичные симптомы рака, а также вирусы, связанные с повышенным риском образования раковых клеток. Также врачи перечислили факторы, превращающие обычную родинку в меланому. По словам дерматовенеролога Анны Опенченко, это ультрафиолетовое излучение.