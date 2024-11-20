Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может носить как острый, так и хронический характер. Откуда берется это заболевание и как не допустить его развития, «Вечерней Москве» рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Причины панкреатита

Врач объяснил, что у панкреатита есть несколько основных факторов возникновения, которые в том числе связаны с вредными привычками. Еще недавно самой распространенной причиной этого заболевания было злоупотребление алкоголем.

— Причем можно быстро спровоцировать панкреатит ударной дозой спиртного. Тут два варианта: медленно и понемногу злоупотреблять, и поджелудочная будет потихоньку отравляться, или выпить сразу много — и железа умрет, а человек попадет в реанимацию. И не факт, что выживет, — предупредил эксперт. Вторая причина — это курение. Не только табака, но и вейпов, кальянов и прочего. — Еще одной причиной панкреатита может стать высокий уровень жиров в крови — именно в ней, а не в еде. Если этот показатель повысится до определенных больших цифр, то возникнет воспаление поджелудочной, — рассказал специалист.

Вялов добавил, что не всегда уровень жиров в крови зависит от еды. Например, можно есть мало жирного, но этот показатель будет повышенным. И наоборот — при рационе с высоким количеством жиров их уровень в крови может быть низким.

— Кроме того, существуют такие нарушения иммунитета, которые приводят к тому, что собственные антитела человека начинают разрушать поджелудочную железу вместо того, чтобы бороться с инфекцией, — заметил гастроэнтеролог.

К панкреатиту может привести и прием ряда лекарств. В основном это тяжелые препараты, которые используют для лечения неврологических заболеваний — эпилепсии, болезни Паркинсона и других. На воспаление поджелудочной могут также повлиять некоторые виды антибиотиков, в частности тетрациклин.

— Еще одна причина, которая приводит к возникновению панкреатита, — сахарный диабет и метаболический синдром. Было множество исследований, которые показали, что чем дольше развивается диабет, тем больше шансов получить воспаление поджелудочной, — сообщил Вялов.

Повлиять на возникновение панкреатита могут желчнокаменная болезнь, нарушения оттока и выделения желчи. У желчного пузыря и поджелудочной железы общие протоки, поэтому проблемы с первым практически гарантированно рано или поздно приведут к воспалению второй.

— А в некоторых случаях даже может случиться и острый панкреатит, если камень или какой-то сгусток желчи закупорит проток. Тогда поджелудочная может мгновенно «взорваться», — пояснил врач.

Симптомы воспаления

О появлении панкреатита в первую очередь сигнализируют боли в спине. Обычно люди полагают, что это проблемы с почками или поясницей.

— Тянут время. И когда уже начинается острый панкреатит или ближе к катастрофе, тогда уже начинает болеть живот — так сильно, что ни с чем невозможно перепутать. Очень опасное состояние, — подчеркнул гастроэнтеролог.

Иногда эта боль может быть связана с едой. Но в других случаях, когда поджелудочная повреждается медленно, она может и не болеть. Железа начинает понемногу замещаться рубцами, что постепенно портит стул, который становится бесформенным, похожим на кашу.

— Симптомы в этом случае проявляются слишком поздно. Поэтому ориентироваться на такие распространенные симптомы, как боль, температура, совсем неправильно, — уточнил специалист.

Как не запустить панкреатит

Запущенная форма воспаления может возникнуть у людей, злоупотребляющих спиртным. Постоянная выпивка и отсутствие контроля за своим состоянием приводят к тому, что панкреатит становится запущенным. Но спровоцировать это могут и другие злоупотребления.

— Тройной удар — сочетание алкоголя, вейпов или кальяна и какой-нибудь вредной жирной еды. Например, закусок, чипсов, сухариков. Каждого компонента должно быть меньше, но вместе они складываются и начинают давить на железу. Это уже даже не запущенная, а тяжелая форма, — предостерег Вялов.

В итоге в поджелудочной появляются дырки, как в сыре, и кальцинаты (отложения кальция), которые начинают замещать железу. Это становится причиной запущенного панкреатита. Если этот орган выделяет за сутки миллион ферментов, то человек использует от них порядка ста тысяч — около 10 процентов.

— Поэтому, когда мы уже «убили» поджелудочную железу на 80–90 процентов, тогда уже появляются симптомы, и люди идут к врачу. И поэтому получается запущенная форма, потому что 80–90 процентов железы уже нет, — заметил врач.

А вот если бы человек обратился за помощью раньше, прошел обследования и выявил нарушения в работе поджелудочной, то ее еще можно было бы спасти.

Как лечат панкреатит

Лечение воспаления поджелудочной железы проводят разными способами в зависимости от того, в какой форме находится заболевание — в острой или хронической.

— В первом случае есть два варианта: серьезные капельницы с антиферментными препаратами, снятие воспаления, инфекции. Либо хирургия и удаление половины поджелудочной железы, левой или правой, то есть все уже серьезно, — объяснил эксперт.

Если панкреатит хронический, то пациенту нужно восстановить саму железу, проходимость протоков и синтез ферментов. Лечением устраняются причины, которые избыточно активируют орган, а также устанавливаются факторы, из-за которых возникло воспаление.

— Вполне возможно восстановить поджелудочную железу до нормального работоспособного состояния, — обнадежил Вялов.

Профилактика панкреатита

Чтобы не допустить воспаления поджелудочной, врач призвал никогда не принимать антибиотики и тяжелые препараты без назначения врача и острой необходимости. Кроме того, если есть избыточный вес, то стоит снизить его на 10 процентов от исходного.

— Время от времени, примерно раз в три года — пять лет, делать УЗИ поджелудочной железы. Проверять, какое количество ферментов она выделяет, не утратила ли она свои функции, а если и да, то насколько, — добавил гастроэнтеролог.

Важной частью профилактики панкреатита является отказ от спиртного, курения и наркотиков. Алкоголь допустимо употреблять только в умеренных, адекватных количествах.