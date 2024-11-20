Чем нельзя запивать таблетки

Пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области во вторник, 19 ноября, выпустила памятку для жителей региона о том, чем можно запивать таблетки.

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— Важное напоминание для всех, кто не знал, что таблетки можно запивать только водой. Оказывается, запивая лекарства соком, молоком или чаем, вы не только снижаете их эффективность, но и рискуете навредить своему организму, — говорится в сообщении.

Специалисты не рекомендуют запивать таблетки чаем и кофе из-за кофеина — они нейтрализуют действие препарата. Молочные продукты, снижающие всасывание активных веществ, также не следует употреблять. Кроме того, в «стоп-лист» включены кисели, газированные напитки и алкоголь, передает рязанский портал.

Эффективность и безопасность лекарств зависят от их правильного приема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева.

При регулярном употреблении спиртного необходимо знать, с какими лекарствами оно может взаимодействовать. Сочетание алкоголя и некоторых препаратов может вызвать побочные эффекты, передозировку и даже смерть. Лекарства от депрессии и тревожности, такие как «Парнат» и «Нардил», могут привести к скачкам кровяного давления в сочетании с пивом и красным вином. Также повышается риск передозировки, из-за чего симптомы депрессии могут только усилиться.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.