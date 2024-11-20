Гименопластика: чем опасна процедура и кому ее нельзя делать

Летом 2024 года стала известна история россиянки, которая решила освежить отношения с мужем необычным способом — несмотря на возраст, стремящийся к солидным 50, и роды в анамнезе, она подарила супругу новенькую девственность. Гимен слепили из того, что было: остатков плевы в россиянке не нашли и просто зашили женщину на хирургическую нить. В ночь икс муж буквально зашел в тупик — порвать швы своими силами ему не удалось, и женщина вновь оказалась в гинекологическом кресле. «Лента.ру» решила разузнать у специалистов — зачем женщины решаются на операцию по восстановлению девственности, или гименопластику, как проходит эта процедура и кому ее нельзя делать.

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Девственность и проблемы женской сексуальности

Когда-то девственность — хотя с плевой рождаются не все девочки, и не у всех она одинаковой плотности и формы — была единственным способом доказать, что у девушки больше не было партнеров, а значит, ни чужие наследники, ни болезни ее мужу не грозят. С развитием медицины и получением женщинами прав эти причины стали неактуальны во многих странах. Свою роль в этом сыграло и развитие медицины.

Однако не секрет, что традиционные сообщества из религиозных соображений считают девственность важной и сейчас. Например, индонезийская армия вплоть до 2021 года регулярно проводила осмотры на предмет девственности в отношении женщин-новобранцев и невест солдат мужского пола. Девочек могут проверять на невинность мусульмане в Европе, Азии и Африке, некоторые ортодоксальные иудеи и некоторые христиане в США (к примеру, рэпер TJ регулярно водил за этим к гинекологу дочь-подростка).

Только в 2018 году Организация Объединенных Наций (ООН) призвала запретить проверку на девственность. Представители Всемирной организации здравоохранения, Управления по правам человека и структуры «ООН-женщины» назвали практику унизительной, болезненной, травматичной и не имеющей медицинских показаний. Однако операция по восстановлению девственности существует до сих пор.

«Я делала и до сих пор не жалею о своем выборе, хотя в свое время многие отговаривали от этой процедуры. Некоторые традиции сильнее нас, поэтому приходится к этим уловкам порой прибегать, что тут уже сделаешь. Побочные эффекты были в виде небольшого онемения в этой области Вера», —пользовательница форума Woman.ru.

По мнению сексолога Олега Гулько, непростое отношение к девственности отражает сложности восприятия женской сексуальности в обществе.

«В большинстве своем женщина идет на такую операцию по причине существующих социальных норм в обществе, в котором она живет, где женщина с девственностью ценится выше, чем без нее. Из чего следует, что в женщине ценятся не личностные качества, а наличие слизистой складки где-то в теле, что приравнивает женщину к неодушевленному предмету с определенными характеристиками», — объяснил специалист.

Гулько также обратил внимания на то, что аналогичных характеристик и операций для мужчин, которые могли бы восстанавливать «сексуальную чистоту», не существует. Сексолог считает, что это иллюстрирует двойственный подход к мужской и женской сексуальности.

Не только непорочность

Точной статистики причин, по которым женщины решают восстановить девственность, нет. Однако наиболее частым мотивом восстановления девственной плевы сексолог Олег Гулько считает религиозные соображения. С ним согласна и статистика — так, гинеколог одной из клиник Узбекистана (95 процентов жителей страны исповедуют ислам) недавно рассказывал, что количество операций у него в клинике ежегодно растет на 20-30 процентов, причем многие девушки приходят к врачам после изнасилований и предательств.

«Большинство женщин, которые приходят на операцию, — в возрасте от 18 до 30 лет. Причины могут быть разными. Нередко девушки оказываются в ситуации, когда мужчина, пообещав жениться, лишает ее девственности, а затем предает и исчезает. Либо некоторые в порыве эмоций или осознанно вступают в близость со своим партнером, а потом выходят замуж за другого, и из-за страха быть опозоренными девушки вынуждены ложиться под нож», — анонимный гинеколог, Узбекистан. «С этой точки зрения женщина, вступающая в брак, должна быть "чиста" в сексуальном плане, критерием которого является наличие девственной плевы, хотя с точки зрения логики все мы понимаем, что непорочность анатомическая даже без хирургического восстановления не может гарантировать отсутствие любого другого сексуального опыта», — напоминает Гулько.

В практике работы врача-сексолога, продолжил специалист, чаще приходится встречаться с последствиями табуированности женской сексуальности в виде различных форм вагинизма, диспареунии (диспареуния — болезненный половой акт) и сложностей в отношениях. Были и случаи, когда хирургическая дефлорация не принесла ожидаемого результата, предупреждает Гулько. Он также попросил учитывать, что восстановление девственности — не обязательно вопрос «непорочности».

Сексолог отметил, что если женщина, задумавшаяся о гименопластике, обращается к специалисту за советом, его первостепенная задача — помочь взвесить все за и против, находясь в позиции незаинтересованного участника.

К примеру, если женщина решилась на операцию, чтобы сделать «подарок партнеру», может оказаться, что она и ее мужчина практикуют необычные сексуальные практики, в которые косвенно вовлекаются специалисты, восстанавливающие девственность.

«К примеру, в такой паре мужчину может возбуждать ситуация, когда с его партнершей другие люди проводят различные манипуляции, включающие воздействие на половые органы, начиная от обследования и завершая хирургическим вмешательством», — объяснил Гулько.

Как проходит операция?

Врач акушер-гинеколог высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Яха Темишева рассказала, что восстановление девственности, или гименопластика, бывает двух видов.

Краткосрочное восстановление. Края оставшейся плевы сшиваются с использованием рассасывающихся нитей. Операция длится не больше 10 минут, а результат держится около недели, поэтому это идеальное решение для тех, кто планирует сексуальный контакт вскоре после операции.

Долгосрочное восстановление. В этой методике новая плева создается заново из внутренних тканей. Операция длится уже дольше — до 20 минут, однако результат сохранится до первого сексуального контакта. Реабилитация требует большего времени и соблюдения специальных рекомендаций.

Операцию по восстановлению девственности обычно делают под местным наркозом, однако иногда может потребоваться и общий, отметила врач. Однако госпитализация тем, кто решился на гименопластику, не требуется. Женщины могут уйти из клиники уже через несколько часов после операции.

Какие бывают осложнения?

Хотя гименопластика считается безопасной процедурой, после нее могут наблюдаться некоторые незначительные осложнения, предупредила Темишева. Это легкое кровотечение в первые дни после операции, боль и отек в области влагалища, особенно при долгосрочной гименопластике, в редких случаях может возникнуть инфекция, требующая медицинского вмешательства. Если женщины столкнулась с сильными болями или продолжительным кровотечением, ей следует немедленно обратиться к врачу.

«После краткосрочной гименопластики женщина может почти сразу вернуться к обычному образу жизни. Однако после долгосрочной процедуры требуется больше времени на восстановление», — Яха Темишева, акушер-гинеколог.

По словам врача, в течение первых нескольких дней после операции не рекомендуется сидеть, лучше стоять или полулежать. В это время женщинам нельзя принимать ванну и использовать тампоны. Запрещены также физические нагрузки и половые контакты.

«Срок, через который можно возобновить половую жизнь, зависит от типа проведенной операции. После краткосрочной гименопластики рекомендуется сексуальный контакт почти сразу после вмешательства, воздержание — не более двух дней. После долгосрочной гименопластики воздержание от половых контактов должно длиться не менее двух недель. Это время необходимо для полного восстановления тканей и предотвращения возможных осложнений», — отметила гинеколог.

Темишева добавила, что гименопластику нельзя делать беременным женщинам, женщина с венерическими заболеваниями, опухолями половых органов, нарушениями свертываемости крови и повышенной температурой тела.

Однако сексолог Олег Гулько отмечает, что прежде чем решиться на такую операцию, женщине необходимо пройти консультацию специалиста психологического профиля (сексолога, психолога или психотерапевта), которую обычно никто ей не предлагает.