Как уберечь пожилых людей от падений

Специалисты дали рекомендации по профилактике распространенной причины смерти людей преклонного возраста.

Падения в пожилом возрасте не проходят без последствий. Переломы проксимального отдела бедра являются не только тяжелыми, но и опасными для жизни травмами. После такого перелома большинство пожилых людей не могут встать с постели.

Для снижения риска падений следует соблюдать профилактические меры, сообщают в региональном облздраве.

Необходимо обеспечить удобную и безопасную домашнюю обстановку. Проходы должны быть свободны от лишних вещей, пол – ровным и нескользким. В помещения нужно обеспечить достаточное освещение, светильник в спальне должен включаться без необходимости вставать с кровати.

В ванной комнате рекомендуется установить поручни рядом с ванной и унитазом, при купании в душе или ванной следует использовать нескользящий коврик.

Необходимые вещи должны быть у пожилых людей в зоне доступа, чтобы их не приходилось доставать с помощью стульев и стремянок.

Сотовый телефон у них должен быть всегда под рукой, чтобы в любой момент можно было позвонить и попросить помощи.

Немалую роль играет и подбор правильной обуви. По возможности лучше не использовать обувь со шнурками, чтобы человек не находился долго в наклоне. Предпочтительна ортопедическая или анатомическая колодка. Подошва должна быть легкой, не слишком толстой и иметь текстуру для предотвращения скольжения. В гололед нужно выбирать рельефную подошву, при необходимости использовать дополнительные приспособления, такие как ледоходы.

На трость можно прикрепить острый наконечник или шипы для лучшего сцепления со льдом.

Профилактике падений также способствуют занятия ходьбой, плавание и пилатес. Они способствуют общей выносливости организма.