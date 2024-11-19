В Уфе врачи удалили пациентке гигантскую опухоль на лице
Челюстно-лицевые хирурги городской больницы №21 Уфы провели успешную операцию по удалению на лице женщины гигантской опухоли.
Как рассказал глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, плеоморфная аденома выросла до таких размеров из-за того, что женщина никак не решалась на операцию. Спустя четыре года с начала обнаружения заболевания, пациентка все же пришла на удаление.
"Операция была технически сложной, так как через ткани слюнных желез проходят лицевой нерв и сосуды, которые обеспечивают движение мимической мускулатуры лица и ее кровоснабжение. Но все прошло успешно, и сейчас пациентка уже выписана домой", - подчеркнул Айрат Рахматуллин.