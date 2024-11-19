Число заболевших ОРВИ и ковидом за неделю превысило 700 тысяч человек

В России выросло число заболевших ОРВИ и ковидом. За прошедшую неделю количество случаев ОРВИ выросло на 11,7%, заболело 701 тыс. человек. После недолгой передышки пошел в рост и COVID-19 - им заболело 25,4 тысячи человек, на 21,6% больше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны. 17,2% заболеваемости ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Гриппа по-прежнему очень мало - отмечают единичные случаи. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 73,2 миллиона человек.

Что касается ситуации с коронавирусом, по-прежнему доминируют штаммы - "потомки" омикрона. Они в основном вызывают легкое течение ковида по типу банального ОРВИ. Хотя пожилые, больные сахарным диабетом, болезнями сосудов, сердца, легких остаются в зоне повышенного риска.

Также в Роспотребнадзоре внимательно следят за новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев заражения этим штаммом.

Роспотребнадзор напоминает, в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике:

почаще мыть руки (обязательно перед едой и после посещения общественных мест, поездки в транспорте);

избегать близкого контакта с людьми с признаками заболевания;

регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха (последний совет особенно актуален во время отопительного сезона, так как слишком сухой воздух обезвоживает слизистые носа и ротоглотки, делая их уязвимыми к проникновению патогенов).

При первых признаках недомогания обращайтесь к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья, советуют в Роспотребнадзоре.