Колебания артериального давления ухудшают прогноз для людей с глаукомой

Колебания артериального давления в течение длительного периода связаны с более быстрым прогрессированием ограничения поля зрения у пациентов с предполагаемой или подтверждённой глаукомой, показало новое ретроспективное когортное исследование.

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Учёные проанализировали данные 985 людей с подозрением на глаукому или с подтверждённой глаукомой в период с ноября 2000 года по декабрь 2022 года. Результаты опубликованы 14 ноября 2024 года в журнале JAMA Ophthalmology.

Участникам были проведены измерения артериального давления, а также оценка поля зрения. Наблюдение проводилось в течение 8 лет, на протяжении которых пациенты приглашались для оценки артериального давления, внутриглазного давления и прогрессирования ограничения поля зрения.

Как оказалось, более высокая изменчивость среднего артериального и диастолического артериального давления была связана с более быстрой прогрессией сужения поля зрения.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что величина артериального давления и его долгосрочная изменчивость могут быть модификаторами прогрессирования ограничения поля зрения при глаукоме», — делают вывод авторы исследования.

В связи с этим, они считают, что необходим комплексный подход к лечению глаукомы, сосредоточенный на более тщательном мониторинге артериального давления, своевременном выявлении и коррекции его колебаний.