Витамин D – важнейший элемент для поддержания здоровья человека. Он играет ключевую роль в усвоении кальция и фосфора, которые необходимы для крепких костей, зубов и нормального функционирования мышечной системы. Недостаток витамина D может привести к слабости, ломкости костей, хронической усталости и даже повышенному риску депрессии.

Чтобы определить, хватает ли организму витамина D, нужно сдать анализ крови на 25(OH)D – это основной показатель уровня витамина D в организме. Оптимальными считаются значения в диапазоне от 30 до 100 нг/мл. Если уровень ниже 20 нг/мл, это указывает на серьезный дефицит.

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Кроме того, врач может порекомендовать определить уровень кальция в крови. Этот минерал тесно связан с действием витамина D, так как без него кальций просто не усваивается. Низкий уровень кальция может быть сигналом не только дефицита витамина D, но и других нарушений, требующих внимания.

Один из факторов, который часто упускают из виду, – это уровень магния. Этот минерал необходим для активации витамина D, а его дефицит может стать причиной гипокальциемии – состояния, при котором уровень кальция в крови падает ниже нормы. Без достаточного количества магния кальций и витамин D не усваиваются должным образом, что может привести к ухудшению состояния костей и мышц.

Подробнее об этом рассказала в своем видео эндокринолог Ирина Петрова.