Как дефектологи помогают детям с особенностями в развитии

19 ноября отмечается Международный день дефектолога. Сейчас в образовательных организациях Москвы работает более 1900 учителей-дефектологов. Наряду с психологами и учителями-логопедами они входят в состав школьной службы психолого-педагогического сопровождения. Родители обращаются к этим специалистам, если у ребенка есть различные особенности в развитии. Подробности рассказала "РГ" дефектолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Котова.

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"Работа дефектолога направлена на коррекцию нарушений в развитии ребенка, помощь в адаптации к окружающему миру", - считает Екатерина Котова.

Одна из основных областей деятельности учителя-дефектолога - развитие познавательной сферы ребенка. Педагог, используя специальные методы обучения, упражнения, игры, развивает умение анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи и применять полученные знания на практике. Специалисты работают в тесном сотрудничестве с родителями, педагогами, чтобы создать наиболее комфортные условия развития. Их цель - помочь детям стать самостоятельными и уверенными в себе.

Московский учитель-дефектолог оказывает ребенку коррекционно-развивающую помощь на основании заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы (ЦПМПК).

"Школьный учитель-дефектолог работает с детьми с задержкой психического развития, с нарушениями интеллекта, нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, сенсорными, а также тяжелыми и множественными нарушениями. На коррекционных занятиях специалист помогает ребенку преодолеть возникшие трудности, сформировать необходимые навыки с учетом индивидуальных особенностей и возможностей", - рассказала эксперт.

Коррекционные занятия с детьми дефектологи проводят и в Городском психолого-педагогическом центре Москвы. Записаться на первичную консультацию родители могут на сайте ГППЦ (gppc.ru). На занятиях ему помогут развить память, внимание, восприятие и мышление, бытовые навыки в зависимости от индивидуальных особенностей.

Кстати, получить профессию учителя-дефектолога можно в педагогическом вузе, где есть кафедра дефектологического образования, а пройти предпрофессиональную практику - в Городском психолого-педагогическом центре.