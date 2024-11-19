Семейный врач Александра Мурашкина заявила, что случаи инфицирования детей норовирусом в школах Новочебоксарска и Москвы не связаны между собой. По её словам, происходит обычный в это время года рост числа вирусных заболеваний.

При этом сами возбудители меняются и мутируют, определить, какой из них стал причиной заболевания, можно только, сдав анализы в лаборатории, поделилась она в беседе с 360.ru.

Отличить один норовирус от другого также возможно только в лаборатории, поскольку их симптомы схожи с симптомами ротавируса и отравления, а также других возбудителей, отметила Мурашкина.

Чтобы предотвратить вспышки, необходимо соблюдать санитарно-эпидемические нормы, тщательно мыть руки. Если в школе появляется случай заболевания, необходимо переводить класс на карантин, заключила врач.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью в Новочебоксарске обратились более 160 учащихся. Троих детей госпитализировали. У них был выявлен норовирус второго типа.

Через несколько дней 30 учащихся московской школы обратились за медпомощью. Роспотребнадзор также выявил у них РНК норовируса второго типа.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что норовирусы активны в осенне-зимний период.