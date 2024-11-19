В России резко выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю выросла на 21,6%, сообщили в Роспотребнадзоре. Доминирующим вариантом вируса в стране остается линия JN.1 (подвид «омикрона») и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1* (FLiRT), отметили в ведомстве.

По итогам 46-й недели в России зарегистрировано более 25,4 тысячи COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе. <...> Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев, — говорится в сообщении.

Врач-инфекционист профессор Николай Малышев ранее рассказал о необходимости каждый год вакцинироваться от гриппа. Он объяснил это тем, что появляются новые штаммы. При этом в случае с COVID-19, по его словам, необходимо консультироваться с врачом.

Академик РАН Сергей Готье отметил, что после пандемии COVID-19 число здоровых легких, которые подходят для операций по пересадке, значительно уменьшилось. По словам медика, легкие, которые годятся для возможной пересадки и выглядят хорошими на рентгене, на самом деле могут иметь дефекты и быть почти «запаянными» в плевральную полость.