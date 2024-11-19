Вирусолог порекомендовал вакцинироваться на фоне роста COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за неделю показатель увеличился более чем на 20%.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Виктор Ларичев подчеркнул, что, несмотря на такую статистику, «тревогу бить не надо». За пиком последует спад, пояснил он.

«Скорее всего, будут пики заболеваемости, потом она будет снижаться. Как будут волны распределяться, — пока непонятно. Но тревогу бить не надо. Надо помнить, что коронавирус у нас остаётся, значит, возможно, надо будет в какой-то момент ревакцинироваться или первый раз вакцинироваться. Нужно помнить, что коронавирус, очевидно, остался у нас навсегда. Пройдёт очередная волна, люди поболеют, перестанут, потом снизится заболеваемость — скорее всего, так будет. Вакцинация не повредит, тем более вакцина постоянно разрабатывается, совершенствуется. Особенно для людей с ослабленным иммунитетом, часто болеющим, конечно, неплохо было бы ревакцинироваться».

Доминирующим штаммом на территории РФ, по данным Роспотребнадзора, остаётся линия JN.1 и его сублинии KS.1, JN.1.16.1.