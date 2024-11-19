Хирург рассказал, под какие заболевания маскируется острый аппендицит

Симптомы аппендицита похожи на признаки гастрита, язвы желудка, а также почечной колики или пиелонефрита, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. В последних двух случаях ситуация объясняется атипичным положением червеобразного отростка у некоторых пациентов.

Острый аппендицит можно спутать с гастритом, язвой желудка, перфорацией язвы, так как часто сначала боли локализуются в верхнем отделе живота, а лишь потом мигрируют в правовую подвздошный область — симптом Кохера. В-третьих, при атипичном расположении аппендикса (позади слепой кишки) клиника может напоминать почечную колику и пиелонефрит (боли в правой поясничной области, — добавил Умнов.

Собеседник напомнил, что аппендицит можно спутать с гинекологическими заболеваниями правых придатков: внематочной беременностью, острым аднекситом, апоплексией яичника. Эксперт посоветовал всем женщинам, особенно детородного возраста, консультироваться с гинекологом.

При атипичном положении отростка в правом подреберье симптоматика напоминает острый холецистит. Если при развитии плода не происходит поворот органов брюшной полости, аппендикс может располагаться в левой подвздошной области. Клиника та же, но слева. Острый аппендицит можно спутать с воспалением Меккелева дивертикула и с перекрутом сальниковых отростоков толстой кишки, — подытожил Умнов.

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