Доктор Мясников попросил отказаться от врачей-блогеров

Лечить пациентов на расстоянии невозможно — можно дать лишь общий совет, однако врач должен видеть пациента, а за границей тех, кого в России называют врачами-блогерами, лишают диплома и сажают в тюрьму. Об этом НСН заявил главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Врач и телеведущая Елена Малышева выступила против врачей-блогеров. Об этом сообщил Telegram-канал URA.ru.

«Все, что касается врачебной деятельности, должно регламентироваться очень жестко и серьезно. Безусловно, Минздрав должен стать ведущей организацией, которая имеет ассоциацию врачей-блогеров. Все медики, которые работают в соцсетях, чтобы привлечь клиентов, должны стать членами этой ассоциации», — отметила она, подчеркнув, что все врачи-блогеры должны выложить в соцсети дипломы и лицензии. Мясников призвал запретить деятельность врачей-блогеров.

В Госдуме предложили запретить блогерам продавать курсы без лицензии

«Опасно, когда тебя начинает лечить блогер... врач, очень многое зависит от квалификации. Найти квалифицированного медика, который может назначить правильное лечение, не так просто. Но лечить на расстоянии вовсе невозможно. Можно дать общий совет, направление, но врач должен видеть пациента. Такое блогерство — это бред сивой кобылы, мы скатываемся обратно к Аллану Чумаку. За границей за это лишают диплома и сажают в тюрьму. Кроме того, должна быть цензура. Сегодня можно умышленно сказать все что угодно, не обладая достаточной квалификации, и это пойдет в эфир. А полулегальные курсы переквалификации нужно закрыть», — подчеркнул Мясников.

В свою очередь замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал отказаться от излишней бюрократизации деятельности врачей-блогеров.

«Деятельность шарлатанов, безусловно, должна быть запрещена. По-моему, какие-то наработки по этому вопросу уже есть у правоохранительных органов. А если речь идет о врачах, которые ведут просветительскую деятельность либо деньги на этом зарабатывают, не вижу необходимости создавать под это новую специальную структуру», — отметил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что требуется принять законодательные меры, чтобы запретить людям без соответствующего образования и квалификации вести медицинские блоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».